У Тернополі під час нічної атаки росіян сталася пожежа: що відомо

Вночі 20 серпня під час атаки росіян на Україну у Тернополі сталася пожежа. Сигнал тривоги пролунав о половину на другу ночі. В Тернопільській ОВА повідомили, що росія завдала удару по промисловому обʼєкту, зайнялась ємність з паливом.

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«Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. При плануванні дня обмежте перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря», — йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Займання локалізували та продовжуюють гасити. Постраждалих немає.

Пізніше на брифінгу в Тернопільській ОДА повідомили, що до гасіння резервуару з паливно-мастильними матеріалами, куди було влучання, залучили 20 одиниць техніки та 90 рятувальників.

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«На місці працювали усі відповідні спецслужби. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова. Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі», — повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

На Київщині через падіння уламків під час нічної атаки пошкоджені чотири приватних будинки та господарча будівля в одному з населених пунктів області. В одному з районів загорілася трава, пожежу загасили.

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На Кіровоградщині уламки збитого дрона пошкодили кілька приватних будинків. Травмованих немає.

Нагадаємо, в ніч 20 серпня та вранці рф атакували Україну двома балістичними ракетами, крилатою ракетою, керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА. Українська ППО знищила 28 цілей в межах 9 областей України.

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