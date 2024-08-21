Присвята прадіду-самогоннику: Бейонсе представила свій новий віскі

Бейонсе, яка представила сміливий образ для свого нового кантрі-альбому, викликала хвилю розмов у світі алкогольних напоїв, оголосивши випуск свого першого бренду віскі — SirDavis. 42-річна співачка розповіла про новий бренд, створений у партнерстві з Moët Hennessy та майстром дистиляції доктором Біллом Ламсденом, пише The News.

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Назва віскі — це згадка про прадіда Бейонсе по батьковій лінії, Девіса Хоуга, легендарного самогонника з американського Півдня в епоху «сухого закону». Він був відомий тим, що ховав пляшки свого самогону у деревах навколо своєї ферми, щоб друзі та родина могли їх знайти.

Роздумуючи про своє нове творіння, співачка ділиться: «Мене завжди приваблювала сила та впевненість, які я відчуваю, коли п’ю якісний віскі, і я хотіла запросити більше людей відчути це. Коли я дізналась, що мій прадід був самогонником, то зрозуміла, що моя любов до віскі невипадкова. SirDavis — це мій спосіб вшанувати прадіда та разом створити нову спадщину».

У співпраці з Moët Hennessy і майстром дистиллятора доктором Біллом Ламсденом Бейонсе створила віскі, який поважає традиції та пропонує свіжий досвід.

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Раніше повідомлялося, що на аукціоні в Лондоні пляшку віскі Macallan 1926 року продано за рекордні 2,7 млн доларів.

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