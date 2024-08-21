41.05 / 41.55 45.59 / 46.27
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Присвята прадіду-самогоннику: Бейонсе представила свій новий віскі

22:03 24 серпня 2024
Бейонсе та її бренд віскі SirDavis

Бейонсе, яка представила сміливий образ для свого нового кантрі-альбому, викликала хвилю розмов у світі алкогольних напоїв, оголосивши випуск свого першого бренду віскі — SirDavis. 42-річна співачка розповіла про новий бренд, створений у партнерстві з Moët Hennessy та майстром дистиляції доктором Біллом Ламсденом, пише The News.

Назва віскі — це згадка про прадіда Бейонсе по батьковій лінії, Девіса Хоуга, легендарного самогонника з американського Півдня в епоху «сухого закону». Він був відомий тим, що ховав пляшки свого самогону у деревах навколо своєї ферми, щоб друзі та родина могли їх знайти.

Роздумуючи про своє нове творіння, співачка ділиться: «Мене завжди приваблювала сила та впевненість, які я відчуваю, коли п’ю якісний віскі, і я хотіла запросити більше людей відчути це. Коли я дізналась, що мій прадід був самогонником, то зрозуміла, що моя любов до віскі невипадкова. SirDavis — це мій спосіб вшанувати прадіда та разом створити нову спадщину».

У співпраці з Moët Hennessy і майстром дистиллятора доктором Біллом Ламсденом Бейонсе створила віскі, який поважає традиції та пропонує свіжий досвід.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що на аукціоні в Лондоні пляшку віскі Macallan 1926 року продано за рекордні 2,7 млн доларів.

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

судно «Гарун бей»

Вантаж від друзів путіна пливе до України: про що йдеться

Людмила Білоусова та Олег Протопопов

Прах дворазових олімпійських чемпіонів, які втекли з Радянського Союзу, поховають у росії

Чорна смородина

Школа городника: для чого кущі смородини стрижуть «під нуль»

Колін Фарелл

Закохалась сама Анджеліна Джолі: стало відомо ім’я чоловіка, якому вдалося підкорити серце екс-дружини Бреда Пітта

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту