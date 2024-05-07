У ботфортах і з оголеною п’ятою точкою: Бейонсе представила сміливий образ для свого нового кантрі-альбому

Американська співачка Бейонсе, будинок дитинства якої в Х'юстоні ледь не згорів, знову здивувала своїх шанувальників сміливим і стильним образом. Королева поп-музики опублікувала в Instagram знімки, де вона приміряє ботфорти і вбрання, що підкреслює її фігуру і представляє погляду п'яту точку зірки.

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А раніше співачка розмістила на своєму офіційному сайті Been Country фото квитка на один з її концертів 2013 року з написом «Sold Out» («Розпродано»).

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Шанувальники підозрюють, що таким чином Бейонсе підігріває чутки про те, що найближчим часом вона вирушить у турне зі своїм новим кантрі-альбомом «Act II: Cowboy Carter».

Нещодавно артистка випустила цей альбом, присвятивши його своєму корінню в Техасі. Вона назвала свою восьму студійну роботу «найкращим альбомом», який коли-небудь створювала, підкресливши, що «радість створення музики полягає в тому, що тут немає правил».

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Цей реліз став ще одним успіхом для Бейонсе, яка минулого року завершила своє епічне світове турне «Renaissance World Tour», заробивши за 56 концертів у 39 країнах величезну суму в 579 мільйонів доларів.

Однак не всі новини про співачку були лише позитивними. Нещодавно японський художник Хадзіме Сораяма звинуватив Бейонсе в тому, що вона використала футуристичні костюми для свого турне «Renaissance World Tour» за мотивами його ілюстрацій, що спричинило скандал у мережі.

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Нагадаємо, що Бейонсе торік стала королевою церемонії «Греммі» — вона перемогла в номінаціях «Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом» і «Найкраща пісня в стилі R&B».

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