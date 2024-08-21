Будуть як нові: прості способи очистити брудні дека

Є так багато причин, чому важливо ретельно мити деко. Стара олія може згіркнути, і ваша їжа буде поганою на смак та й загалом це шкідливо. Ще одна річ, яку слід враховувати, коли мова йде про брудне деко — це нерівномірне нагрівання. Залишки випічки на пательні або деку можуть призвести до появи нерівностей, що призведе до нерівномірного нагрівання, а отже, до пригорання або нерівномірного випікання, пише Southern Living. Є прості способи почистити дека.

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Промийте деко водою, щоб видалити залишки їжі. Висушіть чистим рушником. У маленькій мисці змішайте ½ склянки харчової соди з 2−3 столовими ложками перекису водню. Якщо консистенція пасти не схожа на зубну, додайте більше перекису водню, поки не отримаєте потрібну консистенцію. Рівномірно розподіліть пасту по поверхні дека. Наносити можна руками (в рукавичках) або ложкою. Залишити принаймні на 15−20 хвилин, щоб розм’якшити сміття та полегшити чищення.

Скористайтеся мочалкою, щоб почистити деко. Після того, як ви повністю вимили все деко, промийте його теплою водою. Висушіть паперовим рушником.

Ще один спосіб — після того як видалили залишки їжі, посипте содою поверхню дека. Налийте або розпиліть (за допомогою пульверизатора) білий оцет поверх харчової соди. Не лякайтеся, коли оцет вступить у реакцію з харчовою содою. Це створить «шипучку», яка допоможе видалити бруд з дека. Залишити на 15−20 хвилин, щоб розм’якшити бруд та полегшити чищення.

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