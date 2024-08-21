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Події

Повторним ударом по летовищу «Саваслейка» українські розвідники вивели з ладу одразу вісім літаків росіян, — ЗМІ

17:35 21 серпня 2024
Саваслейка

Українські дрони-камікадзе повторно атакували російський аеродром «Саваслейка» 16 серпня. Там було знищено три російські літаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, 16 серпня, в результаті операції ГУР МОУ, було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому «Саваслейка», який знаходиться в Нижегородській області росії.

Як повідомляють джерела у військовій розвідці, в результаті атаки було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

Аеродром «Саваслейка» — це військовий аеродром, розташований в Нижегородській області росії, поблизу однойменного селища. рф використовує його для підготовки авіаційних фахівців, випробувань нових типів авіаційної техніки, а також тренувань військових льотчиків.

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Там базуються різні типи бойових літаків, у тому числі винищувачі та бомбардувальники, а також навчальні авіаційні підрозділи. Аеродром відомий тим, що на ньому проводяться спеціальні випробування нових авіаційних технологій та техніки, а також обслуговуються літаки із різних військових частин.

Як писали «ФАКТИ», раніше Генштаб ЗСУ підтвердив поразку одразу чотирьох військових аеродромів у росії в ніч на 14 серпня.

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