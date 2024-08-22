Невідомі добрі дрони атакували аеродром в рф, сталася пожежа

В той час як російські загарбники тероризують мирні міста і села нашої країни, до них самих завітала «бавовна». Вибухи пролунали на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області. Військовий аеродром знаходиться за 70 км від Волгограда, місто Калач-на-Дону.

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Після цього сталася пожежа на летовищі, повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що повідомлення про вибухи від мешканців Калача-на-Дону стали з'являтися у мережі близько пів на четверту ночі.

Російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників.

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Як пише Telegram-канал Baza, один з дронів був ліквідований «за кілька кілометрів від аеродрому», а уламки другого БПЛА «впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула».

Тут йдеться про військовий аеродром «Маринівка», що розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-дону. В мережі висловлюють припущення, що саме це летовище могло бути ціллю нинішньої дронової атаки.

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А от Astra повідомляє з посиланням на жителів Калача-на-Дону, що пожежа сталася на території аеродрому, який палає.

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За словами місцевих мешканців, на аеродромі почалась детонація складів з боєприпасами, а містян готують до евакуації.

За інформацією Telegram-канал SHOT, очевидці з різних районів «вже нарахували від 6 до 10 сильних хлопків» під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути «характерні звуки прольоту БПЛА».

Пізніше стало відомо, що на летовищі «Маринівка» після виникнення пожежі внаслідок дронової атаки також відбуваються вибухи через детонацію боєприпасів.

Видання ASTRA пише з посиланням на розповіді місцевих мешканців, що «вибухають снаряди, які в літаки завантажуються».

Зазначимо, що згідно з відкритими даними, на летовищі «Маринівка» дислоковані літаки Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї рф.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, цієї ночі нібито було «відбито атаку» дронів у районі Маринівки, й «більшість безпілотників було знищено».

У російських Телеграм-каналах також пройшла інформація про атаку на центр радіотехнічної розвідки та аеропорт «Астаф'єво» під Москвою та авіабазу у Міллеровому Ростовської області.

Раніше ми повідомляли про атаку на російський аеродром «Саваслейка» 16 серпня. В результаті удару було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

В ході попередньої атаки 13 серпня на цьому аеродромі було вражено склад пально-мастильних матеріалів та пошкоджено ще один літак МІГ-31К/І.

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