Помер чемпіон Європи з футболу, який у фіналі перемагав команду Радянського Союзу (фото)

На 87-му році життя помер чемпіон Європи у складі збірної Іспанії, легендарний футболіст «Валенсії» Франсіско Гарсія Гомес, більш відомий як Пакіто, повідомляє пресслужба «кажанів». Раніше горе трапилося в сім'ї чемпіона світу та Європи у складі іспанської збірної Фернандо Торреса.

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Пакіто провів у футболці «Валенсії» аж дев'ять сезонів, вигравши з командою чемпіонат Іспанії (1971-й), Кубок країни (1967-й), а також Кубок ярмарків (попередник Кубка УЄФА; 1963-й). Пізніше, у сезоні-1983/1984, він працював головним тренером команди.

У складі "Валенсії" Пакіто виграв чемпіонат та Кубок Іспанії, а також Кубок Ярмарків

У складі збірної Іспанії футболіст зіграв 9 матчів, ставши чемпіоном Європи 1964 року (у фіналі Пакіто та компанія обіграли команду Радянського Союзу — 2:1).

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Окрім роботи з «Валенсією», Пакіто також перебував на тренерській лаві «Кастельона», «Вальядоліда», «Еркулеса», «Кадіса», «Фігераса», «Лас-Пальмаса», «Расінга», «Райо Вальєкано», «Осасуни» та «Вільярреала», де допомагав нинішньому наставнику «Бетиса» Мануелю Пеллегріні (22 серпня команда чилійця зіграє у Лізі конференцій проти «Кривбаса»).

На згадку про легендарного Пакіто футболісти «Валенсії» вийдуть з жалобними пов'язками на матчі чемпіонату Іспанії проти «Сельти» (23 серпня) та «Атлетика» (28 серпня). А найближчий домашній поєдинок проти «Вільярреала», який заплановано на 31 серпня, розпочнеться з хвилини мовчання.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон Європи та найкращий бомбардир в історії збірної Італії з футболу.

Фото ФК «Валенсія»

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