40.99 / 41.53 45.54 / 46.22
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Не можна змінювати кордони силою»: польський міністр розкритикував рф

10:25 23 серпня 2024
Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що дуже важливо не лише, щоб Україна перемогла, але щоб в росії усвідомили, що вони програли. Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розгляд Польщею пропозиції Києва збивати російські ракети, що летять у бік польської території, поки вони ще перебувають у повітряному просторі України.

«Це буде не перша програна росією війна. Необхідно протидіяти російській дезінформації, як це робив я у Раді Безпеки ООН у березні. росія програла Кримську війну, програла російсько-японську війну, програла вторгнення до Польщі 1920 року, програла Першу світову — була виключена з неї, програла війну в Афганістані, програла війну в Чечні і програла холодну війну. І фактично після кожного разу відбувалися реформи. Тож перемога України — це шанс не лише для України, але й для росії».

Він додав, що Європа повинна продовжувати свою підтримку України, оскільки росія порушила два табу, усталені після двох кривавих світових воєн.

«Не можна змінювати кордони силою під приводом допомоги своїм „братам“. Якщо вона хоче боротися за права меншин, що є дозволеним, то це можна зробити за допомогою Конвенції Ради Європи про захист прав національних меншин, а не за допомогою танків і ракет. І тут Європа зацікавлена в тому, щоб Україна відновила свій контроль над міжнародно визнаними кордонами».

РЕКЛАМА

Раніше голова МЗС Польщі розповідав про підготовку Українського легіону.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перець

Фаршировані перці по-турецьки: готуються без м’яса, а виходять ще смачнішими

томати

Помідори «Красна дівиця» від Наталїї Калніної: розсіл випивається швидше, ніж з’їдаються томати

Баклажани як шашлик на зиму

Баклажани як шашлик на зиму: пікантна закуска стане окрасою святкового столу

Щастя

Щастя дуже близько: названо 5 знаків Зодіаку, які досягнуть процвітання до кінця серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту