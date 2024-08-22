«Не можна змінювати кордони силою»: польський міністр розкритикував рф

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що дуже важливо не лише, щоб Україна перемогла, але щоб в росії усвідомили, що вони програли. Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розгляд Польщею пропозиції Києва збивати російські ракети, що летять у бік польської території, поки вони ще перебувають у повітряному просторі України.

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«Це буде не перша програна росією війна. Необхідно протидіяти російській дезінформації, як це робив я у Раді Безпеки ООН у березні. росія програла Кримську війну, програла російсько-японську війну, програла вторгнення до Польщі 1920 року, програла Першу світову — була виключена з неї, програла війну в Афганістані, програла війну в Чечні і програла холодну війну. І фактично після кожного разу відбувалися реформи. Тож перемога України — це шанс не лише для України, але й для росії».

Він додав, що Європа повинна продовжувати свою підтримку України, оскільки росія порушила два табу, усталені після двох кривавих світових воєн.

«Не можна змінювати кордони силою під приводом допомоги своїм „братам“. Якщо вона хоче боротися за права меншин, що є дозволеним, то це можна зробити за допомогою Конвенції Ради Європи про захист прав національних меншин, а не за допомогою танків і ракет. І тут Європа зацікавлена в тому, щоб Україна відновила свій контроль над міжнародно визнаними кордонами».

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Раніше голова МЗС Польщі розповідав про підготовку Українського легіону.

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