Частина пенсіонерів отримає до кінця року доплату: хто може розраховувати на гроші

Крім «вікових» доплат від Пенсійного фонду, українські пенсіонери можуть отримати гроші і від Всесвітної продовольчої програми ООН.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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Програма діє з серпня 2023 року й триватиме щонайменше до кінця 2024 року. Уже понад 470 тисяч українських пенсіонерів отримали доплати.

Як підкреслила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарія Марчак, завдяки проєкту стало можливим надати допомогу найуразливішим українцям похилого віку, які не мали змоги самостійно звернутися за нею.

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Програма фінансується Німеччиною, Норвегією, Фінляндією, Європейським Союзом, Швецією та Швейцарією, а також приватними донорами.

Отримати доплати до пенсії можуть пенсіонери, які відповідають одразу кільком критеріям:

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- проживають у зоні бойових дій;

- отримують пенсію менше ніж 3250 гривень;

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- не отримували після 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій та допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Для отримання виплат у розмірі різниці між 3250 гривнями та пенсією людини нікуди звертатися не потрібно. Доплата нараховується автоматично за даними Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що днями міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що її відомства прийняло важливе рішення — не підвищувати вік виходу на пенсію.

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