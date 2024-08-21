У Кабміні зізналися, чи планують ще раз підвищити вік виходу на пенсію

Зміни пенсійного законодавства, ухваленого у 2017 році, передбачають щорічне підвищення страхового стажу — так триватиме до 2028 року. Так, аби вийти на пенсію у 60 років, цього року людина має «напрацювати» мінімум 31 рік, на наступного — вже 32 роки.

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Як повідомила «Укрінформу» очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, в Україні наразі не планують збільшувати пенсійний вік.

«Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це — нормальний варіант», — сказала вона.

З огляду на те, що в країні скорочується кількість трудового населення, міністерка вважає за необхідне підтримувати навички старших людей, аби вони залишались на ринку праці якомога довше. Зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

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«Потрібно створювати умови, аби люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс», — додала вона.

Раніше незалежний експерт Сергій Коробкін розповідав, чи варто «докупати» стаж людям, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу.

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Фото Pixabay

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