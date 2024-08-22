«Хочу скоріше піти з пацанами штурмувати посадки»: воїн збирає на протез після складної операції

Військовослужбовець Владислав Вежис після важкого поранення та ампутації вже змінив два протези. Тепер, після вживлення металевого імпланту в ногу, воїн збирає гроші на третій протез, який дасть йому можливість ходити. Про це йдеться в сюжеті каналу ICTV.

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Владислав служив у ЗСУ протягом 8 років. Але рік тому під Роботине на Запорізькому напрямку він підірвався на міні й втратив ногу.

Потім був рік лікування, операцій та реабілітації. І Влад навіть отримав дві штучні кінцівки від держави. Проте в його випадку підібрати протез виявилося нелегко. Оскільки ампутація висока, звичайний протез, який надає держава, не підходить.

«Ходив, все було більш-менш нормально, але потім почала рости кістка. Я її набив, і лікарі сказали, що треба робити реампутацію», — розповідає колишній військовий.

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Лікарі вирішили провести йому остеоінтеграцію — коли в кістку вкручується металевий імплант, на який буде кріпитися протез. Наразі Владиславу провели перший етап операції. Але потрібно ще декілька етапів й сам протез. Ця сума для його родини непіднімна, тому батьки Влада звертаються по допомогу.

Наразі Владислав кожен день ходить у реабілітаційний центр «Титанові», де йому допомагають збільшити діапазон рухів і м’язову силу. Сам він висловлює бажання повернутися до війська, як тільки зможе встановити протез та відновитися.

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«Хочу скоріше отримати протез і піти далі з пацанами штурмувати посадки», — говорить Владислав.

Допоможіть захиснику України стати на ноги. Внесіть свій посильний вклад у новий протез для Влада. РЕКЛАМА Посилання на монобанку. Номер карти банки: 5375 4112 2126 8316

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