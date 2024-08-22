«Руйнуємо стереотипи»: в ефір повертається популярне реаліті

Завершилась робота над шістнадцятим сезоном розважального сімейного реаліті-шоу «Міняю жінку». За словами продюсерів, проєкт руйнує стереотипи і упередження про сімейне життя, а також досліджує зміни суспільних норм в умовах нової реальності.

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«Цей сезон фокусується на тому, як родини адаптуються до нових умов і викликів, — розказала продюсерка Ольга Шляхтиченко. — Головний акцент робиться на глибоких внутрішніх змінах учасниць, які зіштовхуються з нетиповими для себе ситуаціями. Серед наших героїв жінки-кар'єристки з чоловіками в декреті, байкери, свобода для яких головна цінність, в тому числі у шлюбі. Наші героїні доводять, що жінка може бути лідером у родині, будувати кар'єру, і водночас залишатися люблячою матір'ю та дружиною. Родини починають більше цінувати одне одного, переосмислювати свої пріоритети».

Ольга вважає, що більшість учасників переоцінили своє сімейне життя саме під час повномасштабного вторгнення, саме тому деякі з героїв розпочали своє життя з чистого аркуша.

Нагадаємо, триває робота над тринадцятим сезоном реаліті «Холостяк».

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