В етер повертається популярне реаліті-шоу

Незабаром в українському телепросторі знову почне виходити відоме сімейне реаліті-шоу. Канал «1+1 Україна» розпочав пошуки учасників нового сезону «Міняю жінку», однією з переможниць якого стала блогерка-мільйонниця. Відомо, що до цього моменту в етер вийшло вже 15 сезонів проєкту.

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«Міняю жінку» — це адаптація британського формату Wife Swap, який завоював популярність у 20 країнах світу. Нагадаємо, за правилами реаліті, щотижня двоє жінок мінятимуться сімʼями. Спершу вони повинні дотримуватися тих самих правил і способу життя дружини, з якою вони помінялися, — піклуватися про дітей, домашні справи, дозвілля, кар’єру. Після цього кожна з жінок може впроваджувати у своїх нових родинах власні правила. Наприкінці обміну дві пари зустрічаються, щоб обговорити те, чому вони навчилися, та поділитися тим, як новий досвід може вплинути на їхні життя в майбутньому.

Як заявляє керівництво проєкту, для участі у новому сезоні розшукуються сучасні сімʼї з дітьми, які в цей нелегкий для України час не втрачають оптимізму, мають унікальні родинні захоплення й принципи та хочуть поділитися з іншими. Зйомки у реаліті продюсери називають «сміливою пригодою, яка може докорінно змінити побут, стосунки з дітьми та навіть роботу учасників».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Григорій Решетнік назвав дату повернення «Холостяка» та «Холостячки».

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