«За останні 6 років ми надрукували понад 10 мільйонів підручників»: власник друкарні «ПЕТ» Михайло Шифрін про роботу друкарні та співпрацю з видавництвом «Атлант»

Журналісти NGL. media, яке відоме своїми антикорупційними розслідуваннями, опублікували 19 серпня нове розслідування про видавництво «Атлант». У своєму матеріалі журналісти висловили підозри щодо завищення видавництвом цін на навчальні видання, які видавалися за державні кошти. Однією з компаній, що згадувалася в статті, була «ПЕТ», харківська друкарня, яка належить громадянину Ізраїлю та бізнесмену Михайлу Шифріну. «ФАКТИ» поспілкувалися з ним з приводу розслідування, підозр у зв’язках з Міносвіти та діяльності друкарні.

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— У новому розслідуванні NGL. media про «Атлант» часто згадується ваша компанія як один із партнерів видавництва. Розкажіть детальніше про вашу співпрацю.

- Друкарня «ПЕТ» співпрацює з великою кількістю видавництв. Одним з таких замовників є і видавництво «Атлант». Але більша частина інформації про наше партнерство в «розслідуванні» або перекручена, або неповна.

Ми працюємо з цим видавництвом другий рік поспіль. Чи ми є єдиною друкарнею, чи вони друкуються в інших також — нам невідомо. Ми взяли тільки той обʼєм, який могли виконати на той час. Серед наших замовників є багато інших видавництв, тому у високий сезон завантаженість не завжди дозволяє брати нові замовлення.

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Робочі плани друкарні сплановані на кілька тижнів, а то й кілька місяців наперед. Тому між цими, скажімо так, плановими замовленнями можемо вставити не більше кількох додаткових проєктів. На етапі розгляду замовлень підприємство аналізує, який обсяг роботи потрібно виконати та які можливості є в друкарні. Від цього й залежить, скільки проєктів ми беремо в роботу.

— Журналісти повідомили, що зверталися до вашого підприємства з таким самим технічним завданням, як і для підручника «Атланту», проте оголошена вартість виявилася меншою. Чому розрахунок ціни інший?

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- По-перше, NGL. media до нас ні з якими завданнями не звертались. Замовлення на 12 тисяч одиниць книжок дійсно було, але від іншого видавництва. По-друге, в технічному завданні не фігурували підручники, мова йшла про художню книжку. Тож аналогічним це техзавдання називати ніяк не можна. І найголовніше — замовлення було на вересень, тобто після закінчення високого сезону друку.

Ціна на підручники також завжди вища за художні видання, оскільки підручники ми виготовляємо без попередньої оплати з власних матеріалів, тож ризики виконання таких замовлень вищі.

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Взагалі з початком повномасштабної війни обсяг замовлень на осінь-зиму в нас різко впав. Тому ми вирішили вдатися до маркетингового ходу — усім новим клієнтам першу калькуляцію замовлень у цей період робимо нижче ринкової ціни. Замовники звертаються не лише до нашої друкарні. Вони аналізують розрахунки з різних підприємств і в результаті обирають те, що назвало меншу ціну. Але потім починається переговорний процес, з’являються нові деталі. У замовника за цей час нерідко змінюються параметри книги, терміни виконання, з'являються нові побажання. Тому до моменту підписання угоди ціна на друк зміниться декілька разів. Звертаю увагу, що мова тільки про попередній розрахунок, договір за вказаним у статті «замовленням» не укладався і відповідно друк за таку ціну не відбувся.

— У матеріалі особливу увагу приділяють зв’язку вашої друкарні з ексміністром освіти Дмитром Табачником. Що ви можете розповісти з цього приводу?

- ТОВ «ПЕТ» ще з травня 2008 року займається видавничою діяльністю та друком книг. Ми починали працювати ще за президента Ющенка і міністра освіти Вакарчука. За цей час змінилося вже 9 міністрів освіти та 4 президенти, а ми продовжуємо свою діяльність.

Наша друкарня встигла надрукувати вже більш ніж 20 мільйонів підручників. Лише за останні 6 років ми надрукували їх понад 10 мільйонів. На роботу підприємства не впливає, хто сьогодні очолює Міносвіти, Кабмін чи Офіс президента, тим більше ми ніколи не отримували замовлення безпосередньо від Міністерства. Нашими замовниками є виключно видавництва, і не лише України, а і європейських країн, Америки, Ізраїлю. Вони замовляють у нас широкий спектр як художніх книг, так і навчальної літератури.

Єдиною правдою у цій статті є те, що підприємство постраждало від прильоту російських ракет і що наше видавництво займається перекладом «Тори» та інших єврейських текстів українською.

Наразі я вже звернувся до юристів для аналізу статті на предмет наявності підстав для звернення до суду.

— Ще у 2010−2011 роках щодо вашої друкарні проводили перевірку через підозру фіктивності «ПЕТ» з метою завищення цін. Розкажіть детальніше про ці перевірки та їх результат.

— Це вже не перші замовні статті на мене чи на мою організацію. Після таких матеріалів до нас приходили з перевірками, вилучали документи, які потім повертали. За весь час нас перевіряла не лише Рахункова палата, а ще й аудиторська служба та податкова інспекція. І жодного разу ніхто не зробив висновки, що моє підприємство є фіктивним, чи що ми працюємо не на законних підставах. При цьому жодного разу нас не звинуватили в чомусь. Ні я, ні моя друкарня ніколи не були в статусі підозрюваних.

Моя друкарня є однією з найбільших в Харкові. Підприємство орендує понад 12 тисяч кв. м виробничої площі. До початку повномасштабної війни на Підприємстві було більш як 400 одиниць поліграфічного обладнання та працювало понад 200 осіб. На жаль, 31 липня 2022 року підприємство було пошкоджене через російський обстріл. Тоді були знищена частина обладнання, а два поверхи виробничих приміщень повністю зруйновані. Дуже вдячний співробітникам друкарні, що вони змогли власноруч розібрати завали й врятувати продукцію, що вціліла, та ще менш ніж за місяць відновили роботу підприємства. Нам вдалося не лише відновитися, а й почати нарощувати обсяги виробництва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава подав до дисциплінарної комісії НАБУ заяву про відвід голови комісії Віктора Прудковських через його упередженість.

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