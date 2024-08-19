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Углава назвав голову дисциплінарної комісії НАБУ упередженим й вимагає його відведення, — заява

13:01 19 серпня 2024
Гізо Углава

У понеділок, 19 серпня, перший заступник директора НАБУ Гізо Углава подав до дисциплінарної комісії НАБУ заяву про відвід голови комісії Віктора Прудковських через його упередженість. Про це Гізо Углава повідомив у Facebook.

«Рада громадського контролю при НАБУ (РГК) у червні цього року на підставі розповсюджуваних зацікавленими особами чуток безапеляційно заявила, що я причетний до розголошення інформації і мене потрібно звільнити з НАБУ. Висновки були зроблені «без суду й слідства».

Віктор Прудковських, член РГК при НАБУ попереднього й нинішнього скликання та один з членів дисциплінарної комісії НАБУ, підтримав цей безпідставний, бездоказовий висновок (що вбачається з його реакції на публікацію у ФБ)", — написав Гізо Углава.

На думку Углави, особа, яку призначено головою дисциплінарної комісії, має заздалегідь сформовану думку стосовно результатів розгляду службового розслідування ще до того, як його матеріали розглянуто дисциплінарною комісією НАБУ.

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«Варто зазначити, що я майже два роки працював з Віктором Прудковських у дисциплінарній комісії і був свідком того, як він завжди ретельно дотримувався процедур та принципів справедливості. Саме тому я щиро сподіваюся, що він розуміє важливість неупередженості у цьому процесі.

Задля уникнення можливості маніпулювання при винесенні всією комісією рішення наполягаю на відведенні Віктора Прудковських", — пояснив Гізо Углава свої дії.

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Раніше повідомлялося про те, що Углава закликає зняти гриф держтаємниці зі справи про витік даних з НАБУ.

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