Перевірка облікових даних ледь не завершилася стріляниною: в Одесі стався небезпечний інцидент

В Одесі, де нещодавно грабіжник невдало пробував втекти із будівлі суду, під час перевірки документів у військовозобов'язаного стався конфлікт. Чоловік почав сперечатися з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставляв до грудей одного з військових, а потім втік.

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Надзвичайна подія відбулася у вівторок, 20 серпня, на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі міста, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Вже наступного дня правоохоронці встановили особу правопорушника. Але надавати пояснення своїх дій 38-річний чоловік відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

Вилучена зброя

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За фактом погроз вбивством дізнавачі розпочали провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України («Погроза вбивством»). Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо також про випадок на Буковині, де група цивільних напала на співробітника ТЦК, і той відкрив вогонь.

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Фото od.npu.gov.ua/

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