Зламав ногу і додав собі строк: в Одесі грабіжник невдало спробував втекти із будівлі суду

В Одесі, де нещодавно затримали чоловіка, який у Києві підпалив військову автівку, із будівлі суду намагався втекти молодик, якого відправили під варту за підозрою у пограбуванні.

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В ГУНП Одещини зазначили, що 22-річний одесит, якому інкримінують ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, — карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. — Авт.), одразу після рішення суду, перебуваючи під конвоєм територіального підрозділу поліції, здійснив спробу втечі. Він вистрибнув з вікна другого поверху адміністративної будівлі.

Втекти йому не вдалося — зловмисник отримав тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому пʼяткової кістки.

«Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні. За цей злочин молодикові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років», — додали в поліції.

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Нагадаємо, що у Києві за цією ж статтею було повідомлено про підозру чотирьом особам, які розпилили в обличчя жінці сльозогінний газ та відібрали у неї 3 млн гривень.

Фото Pixabay.

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