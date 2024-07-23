Секретний проєкт: як Вікторія Бекхем хоче допомогти принцесі Кейт

Поки Кейт Міддлтон проходить лікування від раку, співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем поспішила запропонувати їй свою підтримку. За словами джерел, близьких до модельєрки, Вікторія дуже переймається долею Кейт і разом зі своїм чоловіком Девідом надіслала їй численні повідомлення зі словами підтримки, пише marca.com.

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Вікторія також планує надіслати Кейт подарунок з речами з її власного асортименту, а також смаколиками, які, як вона знає, Кейт обов’язково сподобаються. Вікторія прагне, щоб подарунок сприймався як особистий жест, а не як рекламний хід. Вона поважає правила, що стосуються подарунків членам королівської сім'ї, і щиро хоче підняти настрій Кейт у цей складний час.

50-річна Вікторія і 49-річний Девід були відзначені званням кавалера ордена Британської Імперії. Девід отримав свою нагороду у 2003 році за заслуги у футболі, а Вікторія була нагороджена через 14 років за внесок в індустрію моди. Девід, відданий рояліст, давно прагне отримати лицарський титул і нещодавно відзначив важливу віху, ставши послом Королівської фундації.

Хоча Вікторія і Кейт не є відверто близькими подругами, їх пов'язує мода. 42-річна Кейт не раз була помічена в одязі та з аксесуарами з колекції Вікторії. Наприклад, у кремовій трикотажній сукні в січні 2023 року та сонцезахисних окулярах на Вімблдоні минулого літа. Вікторія сподівається зміцнити їхній зв'язок і мріє створювати образи для Кейт, коли вона повністю одужає.

Колись Бекхеми підтримували близькі стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл, навіть були присутні на їхньому весіллі у 2018 році. Однак звинувачення в тому, що Бекхеми зливали історії про Сассексів у пресу, призвели до сварки, яка поклала край їхній дружбі. Цей розрив дозволив Вікторії та Девіду зміцнити свою вірність Кейт і принцу Вільяму.

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І Вікторія, і Девід продемонстрували підтримку королівської сім'ї, розірвавши зв'язки з Меган і Гаррі. Вони залишаються вірними Кейт і Вільяму, гарантуючи, що їхня підтримка королівської сім'ї залишається непохитною.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як принцеса Шарлотта допомагає Кейт Міддлтон боротись з тяжкою хворобою.

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