Після того, як кремль після рейду ЗСУ у Курську область спустив на місця гасло «все для Курська», так звана кримська влада не на жарт розлютила кураторів з путінської адміністрації, радісно звітувавши про акцію з лампадками в центрі Сімферополя. Отримавши додаткову стимуляцію, фейкові чиновники почали збирати гуманітарну допомогу для жителів Курщини, але нічого «гідного фотозвіту» знайти так і не змогли, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

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«Руку допомоги для кримських бонз простягло сімейство Віталія та Людмили Поліщук, бенефіціари агроструктури «МПК «Скворцово» з однойменного сімферопольського села. Причому, природно, зробили вони це не просто так, а для політичних дивідендів своєму синові, злочинному депутату держради від єдиної росії Ігорю Поліщуку, і за сумісництвом виконавця ролі гендиректора у тій фірмі», — написали в Асоціації.

Суть підтримки курянам полягала в тому, що «Скворцово» вирішило відправити їм вісім тонн яблук та трохи води.

«У цьому шляхетному жесті зовсім невеликий каверз полягав лише в тому, як пишуть нам місцеві жителі, що яблука ці були не просто торішнього врожаю, але і з вкрай слабкою кондиційністю. А тому, і без жодного Курська, найближчими днями „Скворцово“ мало або утилізувати їх для звільнення місць зберігання під новий урожай, або віддати за непрямою ціною на перероблювання», — йдеться у повідомленні кримських партизанів.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як в окупованому Криму безсоромно брешуть про «туристичний сезон» та наплив відпочиваючих. Крім того, на півострові «ветеранам СВО» роздають непридатні для життя земельні ділянки.

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