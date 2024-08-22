Проросійська колишня ОПЗЖ виключила зі свого складу нардепа, який підтримав заборону УПЦ МП

Народного депутата Юрія Завгороднього виключили з групи «Платформа за життя та мир» після голосування за законопроєкт про заборону в Україні російської православної церкви. Він єдиний з групи підтримав її заборону. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

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«Проросійська група „Платформа за життя та мир“ (один з двох шматків ОПЖЗ) виключила зі складу Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ», — йдеться у повідомленні нардепа.

Серед колишньої ОПЗЖ, яка нині називається «Платформа за життя та мир», «проти» проголосували 17 з 22 народних обранців, зокрема Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс та інші.

Нагадаємо, 20 серпня ВР проголосувала в цілому за законопроєкт, який має заборонити діяльність так званої Української православної церкви Московського патріархату. Його підтримали 265 народних обранців.

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В УПЦ МП вже відреагували на ухвалення закону. Там вважають себе «істинною церквою».

Раніше історик, громадський діяч, голова Українського інституту національної пам’яті в 2014—2020 рр. і народний депутат України Володимир В’ятрович пояснив, навіщо забороняти діяльність російської церкви в Україні.

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