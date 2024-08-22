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Переможниця «Битви екстрасенсів» попередила українців про загрози на День Незалежності

17:50 22 серпня 2024
Обстріл Охматдиту, 8 липня 2024 року

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що російські окупанти дійсно можуть готувати обстріл на День Незалежності України.

Про це вона сказала на своєму Youtube-каналі.

«Відійдіть від води, вогню. Маються на увазі якісь енергостанції, енергооб'єкти або заправки, бензоколонки і таке інше. Якщо маєте таку можливість, у цей день не перебувайте на верхніх поверхах. Береженого Бог береже», — сказала вона.

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Також пані Яна вважає, що Курську область захоплювали з метою обміну на українські території. Але коли влада рф не захоче піти на обмін, то ми будемо там «саджати буряки» — тобто, задіяти у сільскому господарстві.

Крім того, екстрасенска вважає, що українці скоро «почують гарні новини» відносно Кримського мосту. Можливо, це буде навіть до настання осені.

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Ще один прогноз Яни Пасинкової: «бункерному» (путіну) і всім його «лялькам» (дублерам) виписали останнє попередження, і найближчим часом «на болотах» (в росії) буде відбуватися передача влади наступній команді, і саме це зараз хвилює представників влади рф.

Нагадаємо, що раніше праведний старець отримав власне видіння про кінець війни в Україні.

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