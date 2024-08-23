Школа городника: для чого кущі смородини стрижуть «під нуль»

Наприкінці літа, коли врожай зібраний, кущам смородини потрібно провести низку обов'язкових процедур. Насамперед, це обрізання кущів — слід видалити сухі, зламані та хворі гілки.

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Автори каналу «Моя дача. Сад и огород» стверджують, що обрізка дозволить збільшити врожай чорної смородини наступного сезону у кілька разів.

При цьому зазначається, що найсильніші прирости гілки дають у перші три роки життя, а найврожайніші гілки — до чотирирічного віку. Так що при класичному обрізанні кущ повинен складатися з гілок різного віку, а пагони старші за п'ять років вирізають на рівні грунту.

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Є й інший варіант збільшення врожайності — посадити п'ять кущів різного віку: 1, 2, 3, 4, 5-річні. Далі слід «стригти практично під нуль» кущі, яким виповнюється п'ять років, залишаючи на пагонах по одній-дві буруньки.

Таке обрізування дозволяє кущам стати сильнішим, а ягодам — більшим. А сама процедура обрізки спрощується: класичну щорічну схему можна не застосовувати.

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Про те, як слід доглядати за кущами смородини влітку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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