Очищення, обрізка, підживлення: що обов'язково потрібно зробити з плодовими чагарниками після збирання врожаю

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як доглядати за кущами малини після збирання врожаю, дали загальні поради щодо догляду та підготовки чагарників до зимівлі.

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Як пише канал «Моя дача. Сад и огород», насамперед необхідно очистити кущі від павутинних гнізд — інакше в них залишиться зимувати попелиця.

Скручене листя і сухі ягоди слід відразу спалити, тому що дуже часто саме в них живуть паразити.

Гілки, листя яких дрібне і жовте, — зрізати. Адже хорошого врожаю наступного року вони дадуть.

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Внести мінеральне підживлення:

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Для червоної смородини: на кущ одна велика ложка суперфосфату і дві великі ложки калію.

Для чорної смородини та малини: на кущ — дві великі ложки суперфосфату та одна велика ложка калію.

Поливати чагарники. Якщо цього не робити, вони скинуть листя, що негативно позначиться на рослинах.

Про те, що потрібно робити з чагарниками на дачі у вересні, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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