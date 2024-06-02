Догляд за смородиною влітку: чим підгодувати і чим обприскати

Досвідчені садівники добре знають, що ягідні культури, зокрема смородина, потребують додаткового підживлення наприкінці весни-на початку літа.

А ще відомо, що чорна смородина дуже небайдужа до азотовмісних добрив. Тому Telegram-канал «Ідеї для дачі та дому» рекомендує придивитися до них уважніше. Так наприклад аміачну селітру варто внести в привабливі круги кущів з розрахунку 25−30 г на 1 кв.м. Також можна використовувати сечовину (10−15 г під кожен кущ).

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Хороший ефект дає також комплексне мінеральне підживлення з рівним вмістом макроелементів. Його гранули вносять у ґрунт, після чого кущі рясно поливають (в дощову погоду полив можна не проводити).

Через пару тижнів після першої підгодівлі можна провести обприскування смородини по листу розчином мікроелементів. Для цього в 10 л води розчиняють 5−10 г ріскокіслого марганця, по 2−3 г ріскокіслого цинку і молібденовокіслого амонію, 2−2,5 г борної 1-ки.

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Отриманим робочим розчином обприскують кущі по листям в похмуру погоду або в ранковий/вечірній час.

Однак у будь-якому випадку варто враховувати і правила сусідства, дотримання яких також може суттєво збільшити врожай смородини.

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