Кабмін оновив зовнішній вигляд повісток від ТЦК: як вони тепер виглядають

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг», у тому числі роздруковані, які можна буде перевірити через «Резерв+», та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

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Як пише «Судово-юридична газета», відповідні уточнюючі зміни вніс Кабмін. Також уряд затрвердив зовнішній вигляд повісток від ТЦК, які формуватимуться або на бланку, або за допомогу електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Фото sud.ua

У повістці має бути зазначено:

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найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Також Порядок проведення призову доповнено нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг», проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка «Резерв+».

Повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

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Повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг», можуть:

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централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов'язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

Про те, які бувають види повісток и хто має їх вручати, читайте на нашому сайті.

Фото з відкритих джерел

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