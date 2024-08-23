Без «Тещі» ніяк: три сорти огірків, які не пізно посадити у серпні
Є багато рослин, які на дачі можна висаджувати у серпні. Це, зокрема, стосується овочів — брюссельської капусти, цибулі-порею, фенхелю… Навіть є певні сорти огірків, що підійдуть для пізньої посадки.
Як стверджує тг-канал «Дача. Сад та город», ці сорти мають проявляти стійкість до мінливої погоди.
«Ажуp»
Сорт з трохи солодкуватим смаком і вагою до 100 г. Стійкий до хвороб і погоди, самозапильний.
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«Баночний»
Ідеально підійде для конcepвації. Плоди чудово виглядають, хрумкі, раноспілі. Зростає стрімко, стійкий до перепадів температур і хвороб.
«Теща»
Сорт відноситься до гібридних і самоопильних. З гарним поливом і підкормкою врожай здивує своєю щедрістю. Довго плодоносять. Відмінна особливість — огірки не можуть перезріти, не жовтіють і не переростають.
Матеріал «Огіркам — нітрофоску, томатам — сульфат калію, а цибулі — нічого: чим підживити овочі у серпні, щоб урожай був більшим і довше зберігався» читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay32
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