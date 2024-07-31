Що сіяти і садити в серпні: які овочі, квіти та кущі

Серпень асоціюється у нас більше зі збором врожаю, ніж з посівом. Однак це все ще повнота літа і правильний час для того, щоб отримати врожаї з додаткових рослин. Для дечого це вже останній термін — у вересні буде запізно. Що ж варто посіяти і посадити в серпні, щоб зібрати врожай восени, розповіли у виданні Deccoria.

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Існує багато овочів, які ми можемо успішно висаджувати і навіть сіяти в серпні. Для деяких це останній момент і тільки посадка їх на початку місяця принесе успіх — мова йде про посадку брюссельської капусти, цибулі-порею, посів і посадку фенхелю і посів буряка. Цибулю, ріпу, крес-салат, щавель і шпинат також краще висівати на початку серпня. Протягом серпня можна сіяти з насіння такі овочі, як квасоля, кріп, петрушка, редиска, масляний салат і салат хрусткий.

Існує також ціла група овочів, які ми можемо висаджувати з розсади в серпні — хрін, огірки, капуста, цвітна капуста, кольрабі, пекінська капуста, патисон, селера.

У серпні можна сіяти дворічні квіти з насіння на розсаду. До них відносяться, наприклад, братки, мальви, незабудки і садові дзвіночки. У серпні також можна висаджувати в ґрунт розсаду раніше вирощених мальв, наперстянки, гвоздики садової та гвоздики бородатої. Якщо у вашому саду ростуть півонії та бузок, серпень — вдалий час для їх пересадки або розмноження діленням стебел. Це дасть їм можливість адаптуватися на новому місці до приходу зими.

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Друга половина серпня — ідеальний час для посадки вічнозелених дерев і кущів. Вони щойно закінчили утворювати нові пагони, тому всі свої зусилля та енергію спрямовують на формування міцної кореневої системи. Якщо їх посадити або пересадити зараз, вони матимуть достатньо часу, щоб закріпитися на новому місці до зими, що дозволить їм пережити її без особливих пошкоджень.

Дерева, які можна безпечно висаджувати або пересаджувати у другій половині серпня, включають туї та кипариси. Також сміливо пересаджуйте чагарники: рододендрони, самшит і ялівець. Перед посадкою бажано перевірити прогноз погоди і спланувати посадку на не надто спекотні дні. Свіжопосаджені дерева та кущі потребують нашої допомоги, якщо немає дощів. Їх потрібно поливати, щоб ґрунт, в якому вони ростуть, був постійно вологим.

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Нагадаємо, що робити зі смородиною в серпні, щоб наступного сезону урожай був рекордним.

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