Полив огірків: чим можна замінити воду і як часто поливати овочі у сезон

Правильний полив надзвичайно важливий для здорового росту огірків. Якщо ви не знаєте, як поливати огірки, ознайомтеся з порадами, пише видання deccoria.pl.

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У спекотну й суху погоду може бути необхідно поливати огірки щодня, в той час як в прохолодні й вологі періоди можна поливати рідше. Перед кожним поливом огірків перевіряйте вологість ґрунту, в якому вони ростуть. Встромивши палець у ґрунт на глибину близько 5−7 см, оцініть, чи має рослина доступ до води. Якщо ґрунт вологий, поливати рослини не потрібно. Пам'ятайте, що воду слід лити безпосередньо на ґрунт навколо рослини, а не на її листя чи стебла. Волога на листі може сприяти розвитку грибкових захворювань, що призведе до зниження врожайності, а також у спекотну погоду призводить до опіків листя.

Поливайте огірки так, щоб вода досягала глибших шарів ґрунту. Намагайтеся підтримувати ґрунт вологим на глибині близько 10−20 см. Уникайте перезволоження ґрунту, оскільки це може призвести до загнивання коренів. Підтримуйте ґрунт рівномірно вологим, не пересушуючи і не перезволожуючи його. Також пам'ятайте, що найкращий час для поливу огірків — рано вранці. Це дозволяє рослинам ввібрати воду до спекотного полудня і мінімізує ризик розвитку грибкових захворювань.

Раз на кілька тижнів замість води можна поливати огірки розведеними натуральними добривами.

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Кропив'яний гній — чудове джерело поживних речовин, які можуть сприяти росту огірків. Кропива багата на азот, калій та мікроелементи. Щоб приготувати гній, занурте кілька жмень свіжого листя або цілих рослин кропиви в 10-літрове відро води та залиште суміш бродити приблизно на 1−2 тижні. Щодня перемішуйте рослини у воді. Коли процес бродіння завершиться, розведіть гноївку водою у співвідношенні 1:10 і поливайте нею огірки кожні 2−3 тижні. Таке добриво не тільки зміцнить рослини, але й поліпшить структуру ґрунту. Будьте обережні — занадто міцний розчин кропив'яного гною може обпалити листя огірків і пошкодити їх.

Дріжджі багаті на вітаміни групи В та мікроелементи, які сприяють росту огірків. Розчиніть 10 г сухих пекарських дріжджів або 20 г свіжих дріжджів (приблизно 1/5 кубика) в 1 літрі теплої води. За бажанням додайте столову ложку цукру, щоб прискорити процес бродіння. Через 1−2 години, коли суміш почне пінитися, додатково розведіть її водою у співвідношенні 1:5 і відразу ж полийте огірки. Таке «заквашування» покращує активність мікроорганізмів у ґрунті та сприяє здоровому розвитку рослин. Цей метод можна використовувати кожні 4−6 тижнів.

Якщо ви хочете зменшити частоту поливу огірків, то можете покластися на мульчування. Це покриття ґрунту шаром органічного матеріалу, такого як солома, трава після скошування, деревна тріска. Це може допомогти зберегти вологу в ґрунті та зменшити потребу в частому поливі.

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