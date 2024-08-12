«У меню 24 лютого були тільки омлет та кава»: шеф-кухар Володимир Ярославський про виклики великої війни

Популярний шеф-кухар, постійний суддя «МастерШеф» (СТБ) Володимир Ярославський повернувся з Парижу. Саме там під час Олімпіади він презентував українську кухню, ділячись з французами нашими національними смаками.

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Володимир згадав початок великої війни, поїздку на кордон та відсутність страху.

«Попкорн з гречки — це дуже наш смак»

— Міністерство спорту України запросило мене бути бренд-амбасадором української кухні в Олімпійському будинку під час Ігор у Парижі, — розказав Володимир. — Ми готували обід, і я розповідав про те, яка саме українська кухня й чим вона особлива: херсонські кавуни, мелітопольська черешня, солоне сало, копчена груша. Насправді хочеться достукатися до французів і розмовляти з ними на одній хвилі. Наприклад, салат «Шуба», який раніше так любили українці, вони не зрозуміють, а ось запечені овочі з кропом на житньому українському хлібі, — так, для них це цікаво.

"Ми готували обід, і я розповідав про особливість української кухні", - говорить Ярославський

— Хоча смаки у нас дуже різні…

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— Звичайно. Загальний профіль смаку української кухні для мене солодкий. Навіть у других стравах. А загальний профіль французької — гіркий та кислий. До речі, ми привезли попкорн з гречки — це дуже наш смак, а також медівник з гречаного борошна.

— Як змінилося ваше життя за ці роки великої війни?



— Життя, як у кожного українця, змінилося кардинально. Але я вже не слідкую, як саме. Найважливіше зараз — працювати, підтримувати, допомагати, донатити. Тому не жаліємось, а підіймаємось і працюємо, наближаємо нашу спільну Перемогу.

Життя змінилося навіть у сприйнятті продуктів та української кухні. Ми нарешті створюємо ту українську кухню, про яку говорили багато років. У мене в ресторані працює достатньо велика команда — 80 осіб, і я роблю все можливе, аби бути для них хорошим прикладом. Для мене важливо підтримати кожного, донести, що кожен з нас може зробити просто зараз для нашої Перемоги над ворогом. Так само й на «МастерШеф», і у спілкуванні в мережі.



— Ви зачиняли ресторан на початку війни?



— Перші декілька днів повномасштабного вторгнення він був зачинений, бо мало хто розумів, що буде далі. Через пʼять днів відкрилися, почали разом волонтерити. Готували по 300 порцій на день з тих продуктів, які у нас були. Ми відкрилися з чотирма позиціями в меню, адже продуктів було замало. Готували домашню їжу, прості та зрозумілі страви, яких потребували наші захисники. Робили сирники, домашню пасту з куркою, бульйон, щічки.

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«За вікном вже було чутно вибухи»

— Яким було ваше 24 лютого?



— Напередодні у мене була зйомка. Я прокинувся по шостій ранку, побачив купу пропущених дзвінків. Подзвонив керуючий нашої компанії і сказав: «Почалося». За вікном вже було чутно вибухи, я швидко зібрався та вже о сьомій був на роботі. О восьмій ми відкрилися. У меню того дня були тільки омлет та кава. А до нас приходило багато людей! Звичка робити те, що було кожного дня, давала їм підтримку. Але о першій годині дня 24 лютого ми зачинилися.



— Вам було страшно?



— Ні. Просто певні люди не відчувають страху. Є вислів: «Сміливі просто безстрашні». Я чітко розумію, що робити, коли вибухи. Єдине — лише спати не можу після прильотів. Наслідки руйнувань просто стоять у мене перед очима.



— Ви так і не поїхали у перший місяць вторгнення з Києва?



— Я відвіз родину на кордон, а сам на зворотному шляху захворів на ковід. Мені стало погано, і я залишився у Вінниці. Усі лікарні були зачинені, а коли нарешті потрапив до лікаря, думали, що у мене запалення мозку. Памʼятаю, як мені робили МРТ в тому медичному центрі, який за місяць розбомбили рашисти. Як зміг встати з ліжка, спочатку влаштовував благодійні сніданки у Львові, а потім поїхав додому.



— Є речі, які вже не повернуться у ваше життя?



— Відверто, я навіть не памʼятаю, що було два з половиною роки тому. Я живу тут і зараз, думаю, що ще можу зробити. У мене за цей рік було лише чотири вихідних дні. Продовжую планувати та мріяти. Так, раніше було багато подорожей — і що? Головне, що кожен з нас зараз може робити для Перемоги.



— Відомо, що тривають зйомки 14-го сезону «МастерШеф».



— Так, у нас будуть особливі, цікаві учасники. Як і кожного сезону. Ми з командою проєкту намагаємося у кожний конкурс вкладати певний сенс — більше знати та цінувати своє. У нас будуть виїзні конкурси, благодійні акції. Для мене кожен сезон «МастерШефа» — особливий.

Судді “МастерШеф” Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво

— Прем'єра проєкту відбудеться 24 серпня. Яку страву будете готувати на День незалежності?

— Зараз є ініціатива створити особливу страву до цього важливого дня. Страву, яка б асоціювалась саме з Днем незалежності, як, до прикладу, у США. Над цим питанням працює ціла команда гастроентузіастів. Зараз саме той час, коли ми маємо закладати традиції.

Раніше про пережите під час великої війни в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів актор Антон Височанський.

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