У росії, де нещодавно ув'язнені в колонії Ростова-на-Дону влаштували бунт і захопили заручників, ситуація повторилася вже в ВК-19 у місті Суровикино Волгоградської області.



«ASTRA» виклала у мережу відео (18+) із кадрами, на яких озброєний ножем ув'язнений тримає військовослужбовця, ще кілька лежать мертвими на підлозі.

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На кадрах, які зараз активно розповсюджують у «Телеграм», бунтівники говорять про свою приналежність до ІДІЛ.

Інформація подається уривчасто. Спочатку повідомлялося, що в заручниках міг опинитися начальник ВК-19, проте потім надійшла інформація, що йому вдалося втекти і що він у реанімації. Разом з ним у лікарні опинилися чотири співробітники ВК та один ув'язнений. Наразі повідомляють про трьох загиблих.

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До колонії, в якій перебуває понад 1200 ув'язнених, підігнали спецназ. За деякими даними, бунтувальники вимагали два мільйони доларів і гвинтокрил.

Раніше росЗМІ повідомляли, що ув'язнених, які захоплювали колонію в Ростові-на-Дону, було ліквідовано під час штурму.

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Фото Pxabay

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