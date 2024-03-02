Свиняча грудинка, томлена у пиві: «це м'ясо можна їсти губами»
Кулінари часто застосовують пиво при приготування м'ясних страв. Наприклад, Тетяна Литвинова раніше розповідала, як вона робить гомілку індички на пиві.
А авторка каналу «cook_with_me_at_home» поділилася рецепом свиної грудики, томленої у пиві. «Ця грудинка виходить настільки смачна, ароматна, соковита і ніжна, що важко описати словами! Те мʼясо можна їсти губами», — стверджує львів'янка Вікторія.
Інгредієнти:
- Свинна грудинка — 1 кг,
- Пиво світле — 1 б.,
- Соєвий соус — 75 мл,
- Часник — 5−6 зуб.,
- Сіль — ½ ч.л.,
- Цукор — 1 ч.л.,
- Хмелі-сунелі, паприка — по 1 ч.л.,
- Чорний мелений перець — за смаком.
Приготування:
- Помиту і обсушену паперовим рушничком свинну грудинку порізати на грубі порційні шматки. Викласти на розігріту суху сковорідку і підсмажити на сильному вогні до зарумʼянення. Перевернути. Коли зарумʼяниться другий бік, влити пиво, соєвий соус.
- Додати грубо порізаний часник та всі спеції. Як закипить, скрутити газ на мінімум, накрити кришкою (без вихода пари) і томити до готовності мʼяса (до двох годин), перевернувши один раз м'ясо на другий бік.
- Зробити отвір для виходу пари і готувати до моменту, поки рідина майже не випарується (близько години 30 хв).
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Фото — скріншот130
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