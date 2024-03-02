38.04 / 38.57 41.23 / 41.91
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Свиняча грудинка, томлена у пиві: «це м'ясо можна їсти губами»

14:51 2 березня 2024
Бутерброд із м&#39;ясом

Кулінари часто застосовують пиво при приготування м'ясних страв. Наприклад, Тетяна Литвинова раніше розповідала, як вона робить гомілку індички на пиві.

А авторка каналу «cook_with_me_at_home» поділилася рецепом свиної грудики, томленої у пиві. «Ця грудинка виходить настільки смачна, ароматна, соковита і ніжна, що важко описати словами! Те мʼясо можна їсти губами», — стверджує львів'янка Вікторія.

Інгредієнти:

  • Свинна грудинка — 1 кг,
  • Пиво світле — 1 б.,
  • Соєвий соус — 75 мл,
  • Часник — 5−6 зуб.,
  • Сіль — ½ ч.л.,
  • Цукор — 1 ч.л.,
  • Хмелі-сунелі, паприка — по 1 ч.л.,
  • Чорний мелений перець — за смаком.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Помиту і обсушену паперовим рушничком свинну грудинку порізати на грубі порційні шматки. Викласти на розігріту суху сковорідку і підсмажити на сильному вогні до зарумʼянення. Перевернути. Коли зарумʼяниться другий бік, влити пиво, соєвий соус.
  • Додати грубо порізаний часник та всі спеції. Як закипить, скрутити газ на мінімум, накрити кришкою (без вихода пари) і томити до готовності мʼяса (до двох годин), перевернувши один раз м'ясо на другий бік.
  • Зробити отвір для виходу пари і готувати до моменту, поки рідина майже не випарується (близько години 30 хв).

Про те, як Ліза Глінська готує цибулю у пивному клярі, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Зорі

Левам та Козерогам знадобиться рішучість, а Водоліям не треба боятися ризикувати: гороскоп на тиждень, 4 — 10 березня

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту