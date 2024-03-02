Свиняча грудинка, томлена у пиві: «це м'ясо можна їсти губами»

Кулінари часто застосовують пиво при приготування м'ясних страв. Наприклад, Тетяна Литвинова раніше розповідала, як вона робить гомілку індички на пиві.

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А авторка каналу «cook_with_me_at_home» поділилася рецепом свиної грудики, томленої у пиві. «Ця грудинка виходить настільки смачна, ароматна, соковита і ніжна, що важко описати словами! Те мʼясо можна їсти губами», — стверджує львів'янка Вікторія.

Інгредієнти: Свинна грудинка — 1 кг,

Пиво світле — 1 б.,

Соєвий соус — 75 мл,

Часник — 5−6 зуб.,

Сіль — ½ ч.л.,

Цукор — 1 ч.л.,

Хмелі-сунелі, паприка — по 1 ч.л.,

Чорний мелений перець — за смаком. Приготування: РЕКЛАМА Помиту і обсушену паперовим рушничком свинну грудинку порізати на грубі порційні шматки. Викласти на розігріту суху сковорідку і підсмажити на сильному вогні до зарумʼянення. Перевернути. Коли зарумʼяниться другий бік, влити пиво, соєвий соус.

Додати грубо порізаний часник та всі спеції. Як закипить, скрутити газ на мінімум, накрити кришкою (без вихода пари) і томити до готовності мʼяса (до двох годин), перевернувши один раз м'ясо на другий бік.

Зробити отвір для виходу пари і готувати до моменту, поки рідина майже не випарується (близько години 30 хв).

Про те, як Ліза Глінська готує цибулю у пивному клярі, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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