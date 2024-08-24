Терористи обстріляли Дніпропетровщину, а до воронезької області рф «завітали» безпілотники

В ніч на суботу, 24 серпня, росія атакувала два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністраціх Сергій Лисак.

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«Вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання. Пошкоджений приватний будинок», — написав керівник ОВА.

Також він додав, що по Нікопольщині агресор цілив і вночі, і вже на ранок. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе.

Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечені оселя, господарська споруда та газогін. Людей не зачепило.

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Водночас невідомі «добрі» безпілотники завітали з привітаннями зі святом до жителів воронезької області рф. Після їхнього «візиту ввічливості» почалася пожежа, що викликала детонацію «вибухонебезпечних об'єктів».

Про це повідомили російські ЗМІ.

За словами губернатора області Гусєва, дрони, що атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони, пожежа і детонація «вибухонебезпечних об'єктів» почалися в результаті падіння уламків. Де саме почалася пожежа і що детонує, губернатор не уточнив.

Він стверджує, що постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.

За інформацією одразу кількох російських каналів, горить склад боєприпасів.

Нагадаємо, вночі, 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром «Маринівка» у волгоградській області рф. Фото спалаху аеродрому зафіксували на супутникових знімках. Раніше, 16 серпня, українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром «Саваслейка» у нижньогородській області рф.

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