Зеленський присвоїв Сирському нове звання, а Залужний з дружиною «передали привіт» українцям з Лондону

Президент України Володимир Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському нове військове звання — той став генералом.

Про це говориться в указі очільника держави № 580, який президент підписав 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.

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Також Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ (укази президента № 581 та № 582 відповідно).

Начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта. До цього він був генерал-майором.

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Командувачу об'єднаних сил ЗСУ Андрію Гнатову присвоїли звання генерал-майора. Раніше він був бригадним генералом.

Крім того, Зеленський присвоїв:

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звання генерал-майора заступнику начальника Генштабу ЗСУ Володимиру Горбатюку (був бригадним генералом);

звання генерал-майора Командувачу Сил логістики ЗСУ Володимиру Карпенку (був бригадним генералом);

звання генерал-майора начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександру Комаренку (був бригадним генералом);

звання генерал-майора голові адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександру Яковцю (був бригадним генералом);

звання бригадного генерала начальнику апарату СБУ Олегу Головашу (був полковником);

звання бригадного генерала начальнику Головного слідчого управління СБУ Андрію Швецю (був полковником);

звання бригадного генерала заступнику голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському (був полковником).

Ротації у ЗСУ

Як відомо, на початку року президент змінив головнокомандувача ЗСУ. Валерія Залужного на цій посаді — його замінив Олександр Сирський. Залужний перейшов у дипломатичну сфера та обійняв посаду посла України у Британії.

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При цьому, схоже, Валерій Федорович на новій посаді не відчуває дискомфорту. Так, днями на його сторінці з'явилося фото посла з дружиною. Утім, де саме — Залужний не уточнив.

У кадрі пан Валерій позує у класичному синьому костюмі з червоною краваткою, а 49-річна Олена обрала сірий костюм, білий топ і білі кросівки.

Ексголовком з дружиною

У коментарях юзери традиційно засипали Залужних компліментами:

«Наша гордість, наші найкращі», «Ви найкращі», «Які ви гарні! Неперевершені! Обіймаємо вас любов'ю всієї України, бажаємо нових здобутків!», «Гарні і гармонійні! Пишаємося родиною», «Респект та повага», «Галантне і гармонійне подружжя! Пан Генерал і Генералова дружина неймовірно красиві!», «Красунчики», — пишуть в коментарях українці.

Нагадаємо, раніше захоплення українців викликало спільне фото Залужного з Будановим — обоє були з яскравими емоціями на обличчях — Перемога дійсно близько?!

Фото Офісу президента України

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