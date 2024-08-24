Втомлений Андрій Хливнюк з «Бумбоксу» в однострої привітав українців з передової

Після того, як українців привітали з державним святом Сирський, Буданов та ТОП-командувачі ЗСУ, до фанів звернувся і відомий музикант, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення захищає країну у лавах Збройних сил.

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Втомлений воїн записав відео з передової, в якому розповів, чим нині займається, і закликав вшанувати пам'ять про загиблих побратимів.

«Привіт усім з Херсонщини. Користуючись нагодою, я маю честь привітати усіх, хто мене знає і наших добрих людей з чудовим святом — Днем Незалежності України. Честь і слава нашим воїнам, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну від агресора. Вічна пам'ять усім загиблим. Слава Україні! Героям слава!» — сказав музикант.

Українці у відповідь подякували музиканту за його незвичну працю і дякували за незвичну, але дуже необхідну справу.

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Відомо, що в лавах Збройних Сил Хливнюк є пілотом ударного дрона — керівником підрозділу і двох екіпажів.

Нагадаємо, що після обстрілу окупантами дитячої лікарні в Києві співак виклав в мережу світлину, на який тримає снаряд з написом «За Охматдит». Імовірно, що той снаряд таки знайшов свою мішень.

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А на початку повномасштабної російської агресії Андрій виконав в центрі Києва уривок з пісні «Червона Калина», і це отримало несподіваний резонанс на музичному Олімпі світу — співаку запропонував колаборацію Девід Гілмор із Pink Floyd. Їхня спільна робота лише за перші 2 дні посіла перше місце у чарті iTunes у 25 країнах світу.

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