«За Охматдит»: відомий музикант вразив світлиною

Відомий музикант, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк з початку повномасштабного вторгнення захищає країну у лавах збройних сил. Співак відреагував на нещодавній масований ракетний удар по Україні, який завдала росія. На своїй сторінці у соціальній мережі Андрій виклав світлину, на який тримає снаряд з написом «За Охматдит». Нагадаємо, 8 липня 2024 року російська ракета влучила по відомій дитячій лікарні.

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«Трансформуйте свою лють в дію, — написав Хливнюк. — Забезпечуйте військо».

Шанувальники та підписники артиста відреагували на світлину, подякувавши музиканту за захист від ворога.

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«Нехай такий „подарунок“ попаде прямо в ціль! — написали у коментарях. — Дякую!»

«Андрійку, таких сьогодні має летіти сотні… за кожну краплю крові, за кожен дитячий зойк, за кожну материнську сльозу», — звернулись із закликом.

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«Хай згорять ті нелюди в пеклі!!! - побажали дописувачі. — Хай Бог вас збереже вас, наших дорогих!!!!»

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Раніше гурт «Бумбокс» випустив новий кліп.

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