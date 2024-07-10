«За Охматдит»: відомий музикант вразив світлиною
Відомий музикант, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк з початку повномасштабного вторгнення захищає країну у лавах збройних сил. Співак відреагував на нещодавній масований ракетний удар по Україні, який завдала росія. На своїй сторінці у соціальній мережі Андрій виклав світлину, на який тримає снаряд з написом «За Охматдит». Нагадаємо, 8 липня 2024 року російська ракета влучила по відомій дитячій лікарні.
«Трансформуйте свою лють в дію, — написав Хливнюк. — Забезпечуйте військо».
Шанувальники та підписники артиста відреагували на світлину, подякувавши музиканту за захист від ворога.
«Нехай такий „подарунок“ попаде прямо в ціль! — написали у коментарях. — Дякую!»
«Андрійку, таких сьогодні має летіти сотні… за кожну краплю крові, за кожен дитячий зойк, за кожну материнську сльозу», — звернулись із закликом.
«Хай згорять ті нелюди в пеклі!!! - побажали дописувачі. — Хай Бог вас збереже вас, наших дорогих!!!!»
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