В Україні зміниться підхід до виплати пенсій: що відомо

Україна готується до впровадження нової системи пенсійного забезпечення, яка включатиме кілька компонентів. Також буде змінено механізм нарахування пенсій.

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Очікується, що відповідні зміни набудуть чинності з початку 2026 року, а закон про нову систему має бути прийнятий на початку 2025 року. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише спеціалізоване видання.

За її словами, уряд пропонує впровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, що значно змінить механізм нарахування пенсій. Законопроєкт № 9212 вже пройшов перше читання, проте був відправлений на доопрацювання. Після внесення правок оновлений документ буде подано на розгляд парламенту у вересні 2024 року.

Оксана Жолнович підкреслила, що реформа пенсійної системи буде проводитися комплексно і включатиме три ключові компоненти:

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Обов’язкова накопичувальна система — працівники будуть зобов’язані відраховувати частину своєї заробітної плати на особистий пенсійний рахунок.

Добровільна накопичувальна система — громадяни зможуть самостійно робити додаткові внески для забезпечення вищого рівня пенсійних виплат.

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Солідарна система — вона залишиться основою пенсійної системи, а виплати фінансуватимуться за рахунок внесків працюючого населення.

Нова формула розрахунку пенсій

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Пенсії розраховуватимуться за оновленою формулою, яка враховує кількість відпрацьованих років та суму сплачених внесків. Ці показники будуть переводитись у бали, вартість яких становитиме 30% від середньої заробітної плати за конкретний рік. Наприклад, працівник із 35 роками стажу зможе розраховувати на пенсію у розмірі 30% від своєї середньої зарплати. Також законом передбачено, що ті, хто відпрацював щонайменше 15 років, отримуватимуть не менше третини від мінімальної заробітної плати на момент виходу на пенсію.

Передбачається, що солідарна система залишиться основою пенсійного забезпечення, тоді як накопичувальна система знизить податкове навантаження на роботодавців та підвищить пенсії майбутніх пенсіонерів до 60% мінімальної заробітної плати.

Також нагадаємо про тих пенсіонерів, хто має отримати доплату до пенсії ще до кінця 2024 року.



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