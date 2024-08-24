«Якщо Бог є, він носить форму мого покоління»: військовий VYSHEBABA і alyona alyona презентували щемливий трек

До Дня незалежності готувалися не тільки українські месники-хакери, але й музиканти. Так, реперка alyona alyona та поет, військовослужбовець 68 ОЄБр VYSHEBABA (Павло Вишебаба) представили пісню до Дня Незалежності, присвячену сильній та могутній нації, яка кожного дня доводить, що хоробрість і віра в один одного точно переможе у війні.

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Поет та музикант розповів, як саме у нього зародився вірш, з якого вийшла пісня «Моє покоління», і який alyona alyona доповнила своїми словами.

«Цей вірш я написав у селі Новоукраїнка, Донецької області на початку повномасштабного вторгнення під обстрілами ворога. Для мене це насамперед текст шана для всіх хто став на захист країни та зупинив цю навалу величезною ціною та тим хто продовжує всупереч на втому і на те, що війна так довго триває продовжує боронити нашу країну і людей які знаходяться за спинами захисників. Військові й люди які кожного дня будь-якою працею наближають наш мир та свободу. Насамперед це вірш про захоплення духом наших людей, які кожного дня будь-якими силами зупиняють ворога», — розповів військовослужбовець.

«За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння,

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Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління" —

ці щемливі слова із пісні від військового, які наповнені глибоким змістом, наче розповідають слухачеві, що кожен, хто захищає країну сьогодні — це найхоробріші люди на землі та від них залежить чи буде завтра.

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Нагадаємо, що в День Незалежності до українців звернувся і втомлений та схудлий Андрій Хливнюк, який на початку повномасштабного вторгнення рф змусив заговорити про Україну увесь світ музики.



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