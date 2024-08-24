Закохалась сама Анджеліна Джолі: стало відомо ім’я чоловіка, якому вдалося підкорити серце екс-дружини Бреда Пітта

Поки зірка Голівуду Анджеліна Джолі вирішує деталі розлучення з Бредом Піттом, її серце насправді належить Коліну Фарреллу, з яким у неї був роман 20 років тому.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив таблоїд In Touch Weekly з посиланням на власні джерела.

За словами інсайдера, Джолі і Фаррелл познайомилися на знімальному майданчику фільму «Олександр» у 2004 році, тоді актриса, як не дивно, зіграла матір Коліна. При цьому в той час ходили чутки, що у них був роман: саме тоді Анджеліна Джолі відновлювалася після розлучення з Біллі Бобом Торнтоном, а Колін Фаррелл незадовго до цього розлучився з моделлю Кім Борденейв.

Зараз 49-річна Джолі все ще небайдужа до 48-річного Фаррелла, як повідомляє джерело.

РЕКЛАМА

«Вони були чудовою парою, але час був невідповідний, їм обом потрібно було ще багато чого зробити для того, щоб вирости як акторам. Але зараз Анджеліна дуже вражена роботою, яку Колін провів над собою, і яким чоловіком він став», — вважає інсайдер.

Найбільше Джолі вразило те, яким батьком став ірландський актор, вважає інсайдер: нещодавно Фаррелл розповів про свого 20-річного сина Джеймса від Кім Борденейв, якому в два роки поставили діагноз «синдром Ангельмана» — рідкісне неврологічне розлад, що викликає розумову затримку. Про успіхи сина він розповідав зі сльозами на очах.

РЕКЛАМА

Крім того, Фаррелл створив фонд, який допомагатиме сім'ям, у яких є діти з особливостями.

«Для Джеймса і для всіх наших дітей дуже важливо відчувати, що вони потрібні, відчувати, що вони є частиною суспільства», — вважає інсайдер.

РЕКЛАМА

Крім Джеймса, у Фаррелла також є син Генрі, який народився 2009 року. Його мати — польська актриса Аліція Бахледа, з якою актор розлучився 2010 року. Причиною став його надто щільний графік роботи.

В той же час для Джолі батьківські якості чоловіки важливі, адже з батьком її дітей Бредом Пітт вони досі судяться саме через його ставлення до дітей. Як відомо, у Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн. І наразі Шайло вже офіційно позбулася прізвища свого батька.



158

Читайте нас у Facebook