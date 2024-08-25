Найкраща «реклама» конституції США: Ілон Маск відреагував на затримання голови Telegram жартом про страти у 2030 році

Мільярдер і засновник компанії «SpaceX» Ілон Маск відреагував на затримання у Франції засновника Telegram Павла Дурова, якого раніше було визнано найуспішнішим серед російських багатіїв у 2021 році.

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«Погляньте на цю рекламу Першої поправки. Вона дуже переконлива», — написав на своїй сторінці в Х Маск і додав: «На дворі 2030 рік, а в Європі вас страчують за те, що ви лайкнули мем».

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Перша поправка в Конституції США свідчить, що Конгрес не повинен видавати законів, які встановлюють будь-яку релігію або забороняють її вільне сповідання, що обмежують свободу слова чи друку, чи право народу мирно збиратися та звертатися до уряду з петиціями про задоволення скарг.

Також на затримання Дурова відреагував журналіст Такер Карлсон, котрий нещодавно брав інтерв'ю у засновника популярного мессенджера.

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«Павло Дуров залишив росію, коли уряд спробував контролювати його соціальну мережу Telegram. Але, зрештою, це не путін заарештував його за надання можливості висловлювати свободу слова. Його кинула за ґрати західна країна, союзник адміністрації Байдена та повний ентузіазму член НАТО. Цю ніч Павло Дуров проведе у французькій в'язниці: живе попередження кожному власнику платформи, яка відмовляється цензурувати правду на вимогу урядів та спеціальних служб. На колись вільний світ швидко опускається темрява», — заявив Карлсон.

Нагадаємо, що бізнесмена було затримано після посадки його приватного літака в аеропорту «Ле Бурже». Дані Павла Дурова у Франції були внесені до картотеки розшукуваних осіб. Французькі слідчі вважають, що засновник Telegram не співпрацює з правоохоронними органами, а інструменти, які пропонує популярний месенджер, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів та шахрайства.

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Фото зі сторінки Дурова в соцмережах

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