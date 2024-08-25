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Різанина в Золінгені: ймовірний терорист здався поліції

9:36 25 серпня 2024
Ніж

У Німеччині, де раніше терорист напав із ножем на учасників антиісламського руху в Мангеймі, поліцейські затримали реального підозрюваного у справі про нещодавній напад із ножем на відвідувачів фестивалю в Золінгені, коли загинули троє людей.

Як повідомляє «Німецька хвиля», чоловік, можливо, сам здався владі.

«Людина, яку ми насправді шукали весь день, зараз перебуває під вартою», — заявив міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Херберт Ройль. У слідства є не лише підозри, а й «докази», проте правоохоронці поки що не говорять про те, чи можна вже називати арешт «успішним».

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За даними видань Bild і Der Spiegel, гаданий нападник, одяг якого «був брудним та забрудненим кров'ю», сам здався поліцейському патрулю. Der Spiegel вказує, що це 26-річний сирієць, який приїхав до Німеччини наприкінці 2022 року і подав заяву про надання притулку в країні. Раніше він не попадав у поле зору німецьких служб безпеки. У МВС Північного Рейну-Вестфалії не коментували ці повідомлення.

До появи повідомлень про затримання підозрюваного поліція провела операцію в одному із гуртожитків для біженців. Рейду передувало затримання 15-річного юнака з Киргизстану, який також проживав у гуртожитку для біженців. Поліцейські не уточнюють, чи йдеться про один і той самий гуртожиток, проте, за інформацією журналу Der Spiegel, юнак з Киргизстану міг спілкуватися з безпосереднім виконавцем атаки. Його ймовірну розмову зі злочинцем почули дві жінки, які повідомили про це в поліцію.

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Нагадаємо, що раніше у Німеччині громадянин Афганістану напав із ножем на жінку з України.

Фото Pixabay

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