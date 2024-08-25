Збиратимете врожай огірків до самих заморозків, якщо виконаєте п'ять важливих умов

Для того, щоб на вашій дачі огірки плодоносили якнайдовше, можна, наприклад, у середині літа висадити певні сорти, стійкі до змінної погоди. Або ж виконати низку вимог, які «продовжать життя» рослинам.

ВІДЕО ДНЯ

Як стверджує канал «Моя дача. Сад и огород», є п'ять основних моментів, які слід враховувати при догляді за огірками у гонитві за продовженням плодоношення.

1. Окропити розчином сечовини (1 ст. ложка на 10 л води) або розчином мікроелементів (1 пігулка на 10 л води). Після цього листя стає м'яким, в них нормалізується обмін речовин, з'являються повноцінні жіночі і чоловічі квітки і починається друга хвиля плодоношення огірків.

2. Підсипати до коренів свіжу землю навпіл з перегноєм. У результаті стануть утворюватися нові корінці.

РЕКЛАМА

3. Регулярно збирати зеленці, не допускаючи їхнього перезрівання. Головна мета будь-якої однорічного рослини — залишити потомство, тобто насіння. Як тільки вони утворилися, рослина з почуттям виконаного обов'язку починає гинути. Якщо не давати плодам жовтіти, то огірки будуть жити ще довго — до заморозків.

Читайте також: Полив огірків: чим можна замінити воду і як часто поливати овочі в сезон

РЕКЛАМА

4. Уважно стежити за здоров'ям. Ворог огірків — хибна борошниста роса. Хвороба найнебезпечніша і найпоширеніша. Вона здатна занапастити рослину за 8 — 11 днів, а розносить її вітер. У вражених кущів листя набувають жовто-бурого кольору, потім засихають. Тому при перших же ознаках недуги (жовто-зелені кутасті плями, кількість і розмір яких швидко збільшуються), рослини потрібно негайно окропити 1-процентною бордоською рідиною, хлорокисом міді (40 г на 10 літрів води або часниковою суспензією (200 — 250 гp розмеленого часнику заливають 10 л води і настоюють протягом 1 — 2 днів, потім проціджують і перед обприскуванням додають 30 г мила).

5. Не торкатися стеблин у серпні. Β цей час рослини дуже болісно реагують навіть на найменше пошкодження, на місці якого відразу починає розвиватися гниль. Заходити в грядки з огірками треба якомога акуратніше, а плоди краще не відривати, а зрізати ножицями.

РЕКЛАМА

Матеріал «Огіркам — нітрофоску, томатам — сульфат калію, а цибулі — нічого: чим підживити овочі в серпні, щоб урожай був більшим і довше зберігався» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

121

Читайте нас у Facebook