Де дивитись онлайн «Зальцбург» — «Динамо»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч за путівку до Ліги чемпіонів

У вівторок, 27 серпня, київське «Динамо», яке програло «Зальцбургу» у першій зустрічі в Любліні (0:2), зіграє на полі віцечемпіона Австрії поєдинок у відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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І підопічні голландця Пеппейна Лійндерса, і команда Олександра Шовковського з огляду на важливість майбутньої дуелі (крім путівки до основного раунду турніру, на кону — 19 млн євро призових) перенесли свої матчі в чемпіонатах Австрії та України.

«Динамо» за весь час виступів у єврокубкових матчах на виліт раніше 12 разів програвало першу зустріч — 0:2, і жодного разу після цього не проходило до наступного етапу. Водночас «Зальцбург» у 14 з 15 випадків добивався загального успіху у двоматчевому єврокубковому протистоянні після перемоги 2:0 у першій зустрічі (єдина осічка австрійців датована сезоном-2015/2016, коли в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів їм насолив шведський «Мальме» — 0:2, 3:0).

Тож не дивно, що букмекери у майбутній зустрічі бачать явним фаворитом «Зальцбург». Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу 17-разового чемпіона Австрії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,58, на нічию — 4,60, на виграш «біло-синіх» — 6,80. Практично не сумніваються букмекери й у проході господарів поля до основного раунду Ліги чемпіонів — 1,02 проти 18,00.

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До речі, з різницею у два м'ячі зальцбуржці вдома програвали нещодавно, коли у грудні 2023 року поступився в матчі групового турніру Ліги чемпіонів «Бенфіці» з українцем Анатолієм Трубіним у складі (1:3).

У прямій трансляції на території України поєдинок «Зальцбург» — «Динамо» покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

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Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

27 серпня (вівторок)

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«Зальцбург» — «Динамо» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що переможець австрійсько-українського протистояння потрапить до основного турніру оновленої Ліги чемпіонів (жеребкування — 29 серпня), а той, хто програв, — до основного турніру Ліги Європи (жеребкування — 30 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донька Ігоря Суркіса чекає на дитину від футболіста «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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