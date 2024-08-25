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Суспільство та люди

Німеччина збереже за біженцями з України право на набуття статусу переселенців

13:43 25 серпня 2024
Люди з речами

У Німеччині, де нещодавно набув чинності закон про громадянство, що полегшує можливість отримання німецького паспорта іноземцями, українські біженці збережуть право на набуття статусу переселенців.

Як пише «Німецька хвиля» з посиланням на представницю міністерства внутрішніх справ ФРН Юліану Зайферта, це це буде закріплено постановою.

Чиновниця зазначила, що для біженців з України, які прибули до Німеччини після лютого 2022 року, норма діятиме заднім числом з моменту початку повномасштабного вторгнення росії до їхньої країни.

А українці з німецьким корінням, чия заявка на репатріацію до Німеччини раніше була безуспішною через втечу з України, тепер зможуть відновити процес підтвердження статусу пізніх переселенців.

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Раніше у німецькому пенсійному фонді розповідали, хто з іноземців може розраховувати на пенсію у Німеччині.

Фото Pixabay

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