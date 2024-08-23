У яких випадках українські біженці можуть розраховувати на пенсію в Німеччині: названі умови та винятки з правил

В Німеччині, яка надає прихисток близько 1 мільйону біженців з України, певні категорії іноземців можуть розраховувати на пенсійні виплати.

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Втім, чутки про те, що українці можуть отримати німецьку пенсію після 50 років, не є достовірними. Про це пише inkorr.com з посиланням на німецький пенсійний фонд (Deutsche Rentenversicherung).

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Так, основними вимогами для отримання пенсії в Німеччині є пенсійний вік (63 роки, без врахування національності або статусу біженця) та страховий стаж (35 років сплати внесіків до Rentenversicherung).

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Спеціальних пільг для українських біженців не передбачено. Українці, як і всі інші мешканці Німеччини, мають право на пенсію лише за умови сплати внесків в Rentenkasse протягом щонайменше п'яти років. Це означає, що вони повинні мати офіційну роботу з відповідними відрахуваннями. Втім, право на пенсію може виникнути раніше, якщо особа працювала в країні, що має угоду про соціальне забезпечення з Німеччиною.

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Україна в перелік таких країн не входить. Отже, біженцям з України потрібно платити внески до Rentenversicherung щонайменше п'ять років, перш ніж вони зможуть отримати пенсію.

Раніше в Пенсійному фонді України розповіли, як біженці-пенсіонери можуть поновити виплати, перебуваючи за кордоном.

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Фото Pixabay

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