Українська красуня Лузан стала чотириразовою чемпіонкою світу

Українка Людмила Лузан, яка стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор-2024, виборола золоту медаль чемпіонату світу з веслування в Самарканді (Узбекистан).

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На своїй коронній дистанції 500 метрів на каное-одиначці 27-річна спортсменка з Івано-Франківська не залишила шансів суперницям, випередивши найближчу переслідувачку — Марію Маїльярд з Чилі — більш ніж на 2 секунди («бронза» дісталася Марії Бровковій з Казахстану).

Тепер володарка двох нагород Токіо-2020 Лузан, яка несла прапор України на церемонії закриття Ігор-2024, — чотириразова чемпіонка світу. 2022-го Людмила виграла одинарні запливи на 500 і 1000 метрів, а 2021-го виборола «золото» ЧС у каное-двійці на 500 метрів з Анастасією Рибачок.

Додамо, що ще одну медаль чемпіонату світу в Самарканді Україні принесли Юрій Вандюк та Павло Борсук, які вибороли «бронзу» у байдарці-двійці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Людмила Лузан завоювала два «золота» Європейських ігор у Кракові.

Фото canoeicf.com

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