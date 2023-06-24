Українська красуня Лузан стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор у Кракові

У суботу, 24 червня, на ІІІ Європейських іграх у Кракові розігруються чергові комплекти медалей. Блискуче виступила 26-річна українська веслувальниця, віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо Людмила Лузан з Івано-Франківська, яка здобула свою третю медаль змагань у Польщі.

Здобувши раніше «золото» (двійка, 500 метрів) та «срібло» (одиночка, 200 метрів), українка випередила всіх своїх суперниць на фініші дистанції 500 метрів у каное-одиночці і стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор.

Крім того, у черговий змагальний день піднялася на п'єдестал пошани українська збірна з артистичного плавання (Марина та Владислава Олексіїви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчинникова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Дерев'янченко), яка в акробатичній програмі поступилася лише француженкам та взяла «срібло».

Загалом Україна вже здобула на Європейських іграх 13 медалей (6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український каратист Заплітний на останніх секундах став чемпіоном Європейських ігор.

Фото european-games.org

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