Моді міг привезти до України послання від путіна: версія експерта

Несподіваний одноденний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва породив багато експертних думок щодо мети поїздки, зокрема, що Індія може стати посередником між росією та Україною у війні.

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Політолог-міжнародник Дмитро Левусь переконаний, що через давність візиту прем’єра Моді до москви не варто вважати, що він приїхав до Києва з метою передати послання президенту Зеленському від путіна.

«Розмови, що Моді привіз якесь послання, не варто сприймати серйозно, — наголосив він. — З моменту візиту до рф минуло півтора місяця. Також за цей час досить сильно змінилася військово-політична ситуація. Війна йде вже і на території росії, і ми бачимо, які реакції є з боку рф».

Якщо ж Моді й міг переказати якусь позицію кремля, то зараз це не актуально, вважає експерт.

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«Можна говорити про те, що можливий переказ бачення російської позиції, але навряд чи ми почуємо щось нове», — підсумовує Дмитро Левусь.

Нагадаємо, під час перемовин індійський прем’єр розповів Зеленському про дві зустрічі з путіним та як шукати вихід з «кризи».

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Фото: president.gov.ua

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