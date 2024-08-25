Зеленський назвав одну з цілей операції у Курській області

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський пояснив цілі операції ЗСУ в Курській області рф. Зокрема, президент зазначав, що вона складна. Проте йде за планом і приносить свої плоди. Про це очільник держави заявив під час пресконференції у Києві.

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«Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити», — сказав президент.

Серед позитивів наступу ЗСУ на Курську область Зеленський назвав поповнення обмінного фонду та зупинення планів росіян щодо наступу на Сумську область.

«Передусім — обмінний фонд, він поповнюється, це позитив. Друге — це зупинення операції рф на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу», — сказав він.

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Як пояснив глава держави, курська операція запобігла наступу росіян на Сумську область.

«Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту», — підкреслив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.

Також президент наголосив, що Україна прагне змусити путіна закінчити війну дипломатичним шляхом.

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«Ми будемо зі свого боку робити все, щоб змусити путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей насамперед і часу», — сказав він.

Водночас, за словами президента, якщо «партнери посиплються» у своїй підтримці, українська армія має бути готова витіснити російська війська зі своєї території.

Додамо, що в День Незалежності України, 24 серпня, українські військові вперше завдали удару по російських агресорах новітньою вітчизняною ракетою-дроном «Паляниця».

Також в цей день вдалося повернути з російського полону ще 115 захисників України.

Фото: president.gov.ua

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