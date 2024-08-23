«Індія може стати посередником у війні в Україні», — Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно оцінює можливу посередницьку роль свого індійського колеги Нарендри Моді у війні в Україні. Нагадаємо, що прем’єр Індії відвідає Київ.

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«Я дуже радий, що прем'єр-міністр підтвердив свою готовність особисто працювати над мирним, справедливим і швидким припиненням війни, - сказав Туск у Варшаві після переговорів з Моді, пише T-online.

Посередницька пропозиція Моді особливо важлива, оскільки він поїде з Польщі до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Індія є нейтральною щодо російської загарбницької війни, не підтримує західні санкції проти москви та неодноразово виступала за вирішення конфлікту шляхом діалогу.

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«Індія твердо вірить, що жодну проблему не можна вирішити на полі бою. Втрата невинних людей на полях битв є найбільшим викликом, який стоїть перед людством», — сказав Моді.

Раніше повідомлялася думка аналітиків ISW про те, що Індія більше не вважає росію надійним постачальником боєприпасів.

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