«Непристойна поведінка»: чиновниця Львівської ОВА поплатилася за середній палець

ЗМІ часто повідомляють про скандали з чиновниками, яких звільняють з посад, як, наприклад, у випадку із ексзамгенпрокурора Дмитром Вербицьким — він фігурував в журналістських розслідуваннях.

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А у Львові була звільнена працівниця обласної адміністрації. Вона опинилася у центрі скандалу через конфлікт у День державного прапора 23 серпня. Як пише видання zaxid.net, провідна фахівчиня відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики Лідія Токарєва відмовилася встати з лавки під час виконання гімну України, а на зауваження волонтерки Лесі Менкуш-Мальків показала їй середній палець.

Відео інциденту Леся Менкуш-Мальків виклала у соцмережі. За її словами, це сталося під час акції у сквері біля Львівської ОВА.

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«Ми були на акції, яку організували родини полонених та зниклих безвісти, а потім пішли до ЛОДА, там була зустріч із керівництвом. Я присіла на лавку, бо несла прапор та втомилась. Ця дівчина сиділи біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись у обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець», — розповіла волонтерка та додала, що вона звернулася до правоохоронців: «Там стояли поліцейські. Я підійшла та попросила перевірити її, бо ж невідомо, хто це. Треба знати, що це за людина, яка сидить серед нас, постійно у телефоні. Вони спочатку завагались, а коли пішли до неї, то вона втікала. Мої друзі-волонтери пішли за ними і зняли її посвідчення. Пізніше я підійшла до поліцейського і він сказав, що це працівниця ЛОДА»

Пізніше цю інформацію журналістам підтвердив керівник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун, який зазначив, що після скандалу у соцмережах жінку звільнили: «Такі дії неприпустимі не те, що для державних чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. Із 24 серпня вона уже не працює у обласній адміністрації».

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Нагадаємо, що нещодавно заяву про звільнення писала постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова. Це відбулося після того, як її чоловік, колишній співвласник націоналізованого «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов, зміг виїхати за кордон. По одній з версій, це він зробив за чужим паспортом.

Фото — скріншот

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